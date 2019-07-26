佛經抄本出土　或證遺址為《大唐西域記》佛國

阿富汗考古局日前證實，在中部遺址梅斯·艾納克（Mes Aynak）發現部分可能屬於公元7世紀前後的佛經抄本，印證遺址曾是一個繁榮的佛教城市。考古學家推斷，遺址可能是因小說《西遊記》唐三藏而為人熟悉的唐代高僧玄奘，在《大唐西域記》描述的佛教國家「弗栗恃薩儻那國」。



遺址位於首都喀布爾東南約40公里，為一座公元2世紀至7世紀的城市。阿富汗政府於2009年開始全面挖掘，陸續出土佛塔、佛像、壁畫等文物，1年前在遺址的山坡發現該罕見的抄本。考古局推測，出土地點曾有過經書典籍的保管設施。



解讀抄本的日本佛教大學教授松田和信表示，抄本是在樹皮用梵文寫下的大乘佛教《般若經》和《彌勒下生成佛經》。人們普遍認為，玄奘從西域帶回大乘佛教的眾多經典並譯成中文。據《大唐西域記》所載，「弗栗恃薩儻那國氣序勁寒，人性獷烈...深信三寶，尚學尊德」。



東京藝術大學客座教授前田耕作指出，發現初期佛典比較罕見，與《大唐西域記》記載的弗栗恃儻那國的位置也相似，證明玄奘當年可能經過該地。阿富汗考古局局長透露，距離完成挖掘工作仍需要數10年時間。聯合國教科文組織（UNESCO）等組織也強調保護該遺址的重要性，促請當局要兼顧保護與開發。