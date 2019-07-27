修例風波：朝罕有評港局勢　指西方國家指使示威

香港的反對修訂《逃犯條例》示威受國際社會關注，罕有評論香港事務的北韓於周六（27日）在官媒發表文章，指香港近期有一股不純勢力受西方國家指使，以反修例為借口，嚴重破壞社會及政治穩定，事態發展日趨惡劣，北韓支持中國大陸解決香港事態採取的措施。



《勞動新聞》指，不純勢力高呼人權，肆意損壞公共設施，襲擊無辜市民和警察，暴力衝擊警察總部和立法會大樓等，破壞社會穩定。美國等西方國家視香港示威為抹黑中國的良機，加大反華威脅的恐嚇力度。評論指，美國等國家和香港分裂勢力狼狽為奸，企圖阻撓中國發展進而分裂並瓦解中國。



評論表示，任何國家、組織和個人都無權干涉香港事務。不論是誰都應尊重中國主權。在當前形勢下，不要煽動破壞香港秩序的暴力違法分子。香港事務純屬中國內政，必須按照中國人民的意願解決，排除外部勢力干預。



美國近年多番施壓要求中國等跟從聯合國對朝的制裁措施，惟北韓國營高麗航空下周將恢復中斷15年的平壤直飛澳門航班，成為繼瀋陽、北京及俄羅斯海參崴後第4個高麗航空客機定期往返的外國城市，顯示近日中朝關係密切。