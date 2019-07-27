逾20%歐洲鰻苗走私到中國等地　黑市交易達30億歐元

日本料理愈來愈受外國歡迎，亞洲、歐美以至中東對鰻魚的需求亦急增。歐洲刑警早前在一個鰻魚保護團體的活動上公布，去年秋季至今年春季起獲至少1500萬條瀕危的歐洲鰻苗，拘捕了153名走私疑犯；又指逾兩成鰻苗被走私到中國等亞洲地區，黑市交易規模達30億歐元（約261億港元）。



歐洲刑警在倫敦舉行的永續鰻魚組織（SEG）10周活動上公布有關數據，指過去一年有逾400噸鰻苗抵達歐洲，估計其中有10噸左右、即3億至3.5億條被走私。據悉，假扮成旅客的走私犯常把偷捕而來的鰻苗裝入行李箱，從歐洲各地機場走私到其他地方。SEG主席科爾批評走私歐洲鰻鰻苗的活動，稱：「從金額上來看，這是對野生動物的全球最大型犯罪，損害珍貴物種的恢復。」



西班牙當局稱，走私涉及在歐洲的亞洲人際網絡，包括中國人，他們在中國養殖走私鰻苗後再出口日本。中國海關資料顯示，中國2017年向日本出口近2萬噸鰻魚產品。由於東亞地區用於養殖的日本鰻鰻苗驟減和價格高漲，令歐洲鰻愈來愈有市場，據報歐盟正爭取恢復出口歐洲鰻。