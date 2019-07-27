動畫工場火劫：疑犯甦醒　《蠟筆小新》名導演證罹難

日本京都動畫第一工作室縱火案事隔逾一周，警方已確定所有死者身份，據報有份參與《蠟筆小新》製作的著名動畫導演武本康弘證實罹難。嚴重燒傷的41歲疑犯青葉真司恢復意識，但仍未能接受警方盤問。有指他小時候曾遭欺凌，父親死後性情大變。



日媒採訪青葉舊時的同學，得悉他有一名哥哥和一名妹妹，父母在他小時候已離異，他跟隨父親過着拮据的生活。他朋友不多，中學時予人印象灰暗，曾遭欺凌。青葉在中學畢業後打了多份散工，在父親死後與其他家人愈來愈疏遠。他在2006年因涉嫌偷內衣褲而惹官非，至2012年再因於便利店盜竊被捕。



青葉因觸犯盜竊及刀槍法被定罪，收押在櫪木縣櫻市的監獄中。在今次縱火案中，據報青葉曾高呼：「竟然剽竊小說！叫社長出來！竟然抄襲我的小說！」有囚友受訪稱，青葉以前在囚期間的確很熱心寫小說，又曾因鬧事而被獄警制服帶來，更向囚友聲稱曾以紙巾塞口自殺不遂，認為他是個糟糕的傢伙。



有日媒訪問家屬後確認，京都動畫董事兼導演武本康弘在事件中罹難，享年47歲，家屬已經從警方處領回遺體。武本康弘曾參與《蠟筆小新》、《幸運星》、《涼宮春日的憂鬱》等名作，不少支持者得悉噩耗後大感難過和可惜。