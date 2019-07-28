憲兵羅馬市查盜竊案　遭兩美國學生捅8刀亡

意大利憲兵隊一名成員上周五（26日）凌晨，在羅馬市中心截停兩名美國學生，懷疑他們與一宗盜竊案有關，結果遭對方連刺8刀，送院搶救後不治。警方翌日拘捕兩名美籍學生，他們承認殺人。



來自三藩市、均為19歲的男學生艾爾德（Finnegan Lee Elder）與約爾特（Gabriel Christian Natale-Hjorth），涉嫌上周四（25日）偷走一名中年婦人的袋及手機。婦人致電自己的手機，希望取回物品。他們提出要求女子用100歐元（約870港元）贖回物品，對方答應但報警求助。



兩人凌晨2時在羅馬市觀光區等候婦人交收，詎料到場的是35歲憲兵隊員雷加（Mario Cerciello Rega）及另一名憲兵。兩男隨後反抗，其中一人更拔刀狂刺雷加，令後者躺臥在血泊中；其餘憲兵試圖攔住歹徒但失敗。雷加身中多刀，其中一下傷及心臟，送院搶救後死亡。



據悉，雷加剛剛結束蜜月假期回國，他的妻子悲痛欲絕地說：「他們殺了我的丈夫，等於殺了我。」警方稍後拘捕疑犯，他們已承認犯案。上周六（27日），大批民眾到案發現場獻花，部分人士不禁落淚。