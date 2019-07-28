巴黎直擊：花都治安不靖　華人嘆安全無保障

法國首都巴黎縱有「花都」之稱，其治安問題一直為人詬病。適逢旅遊旺季又到，遊客恐成扒手目標。中國大使館近日提醒前往巴黎的中國遊客，提防與陌生人搭訕；有當地華人談及治安問題時，紛紛皺起眉頭，呼籲同胞要「自己小心」。



一個來自中國山東的旅行團，4月初乘搭旅遊巴返回戴高樂國際機場的酒店時，突然被5至6名戴電單車頭盔、手持催淚氣體的狂徒襲擊。賊人劫去財物後，登上電單車和汽車逃離現場，事件震驚當地華人社會，令不少人搖頭嘆息。



在當地生活逾40年的法國潮州會館公關主任、柬埔寨華僑王仕雄，坦言已見盡巴黎黑暗一面。他稱：「很多劫案，巴黎治安極差，不單只在唐人街。犯案者多是青少年，警察拘人幾小時後就要放人。」他指市政府及警署曾與僑團開會，但沒有實際效用，情況亦未見改善。



住在首都城邊郊區、來自北京的阿萍，來到巴黎已有6年，但認為「皮膚顏色容易引人打劫」，所以她晚上不會獨自出外，傍晚回家後就不會出街。對於如何防止自己成為下手目標，她建議：「手袋一定要打斜揹，最好不要帶貴重東西。」



一個城市是否宜居，治安往往是其中一個先決條件。每年在大巴黎區短住1至2個月的香港人希倫，至今仍未成為賊人目標，但是對巴黎的治安感到不安：「有人問我關於巴黎，我會叫他們最好不要來。」另一居民柯太認為在巴黎生活缺乏安全感之餘，人流也變得複雜，在戶外往往要為保住財物費神。



駐法國記者呂靜儀報道