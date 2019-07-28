澳洲媒體調查：皇冠賭場「疊碼仔」被指與犯罪集團有關

澳洲傳媒上周六（27日）發表聯合調查結果，指澳洲娛樂及博彩集團皇冠度假集團（Crown Resorts）的「疊碼仔」收取佣金，吸引中國豪客到旗下的墨爾本及珀斯賭場賭錢，但部分「疊碼仔」懷疑與涉及販毒、人口販賣及洗黑錢的亞洲有組織犯罪集團有關，且涉嫌利用與賭場有關的銀行帳戶，為不法分子洗黑錢及資助販毒。



《悉尼晨驅報》、《時代報》及《60分鐘時事雜誌》聯合進行的調查發現，雖然部分「疊碼仔」是合法，但其中一些以香港或澳門為基地、活躍澳洲的「疊碼仔」，是由名為「公司」（The Company，暫譯）的犯罪集團操縱。該集團涉嫌走私冰毒及可卡因，並以皇冠賭場有關的銀行帳戶及接待豪客的賭廳，清洗違法收入所得。



報道指，「疊碼仔」積極向中國的高額賭客埋手，以安排旅遊、借貸、管理賭款及離岸基金為名，將希望轉移資產至海外的賭客帶到澳洲賭場。



報道又指，「公司」的一名澳門高級成員，2016年因成功介紹豪客到賭場賭錢，獲得25萬澳元（約135萬港元）報酬。他曾於2015年8月與其他組織成員乘坐私人飛機往珀斯賭博，當中包括一名來自廣東的毒販，一行人的賭資高達8億澳元（約43.3億港元）。



而一名叫莫威華（Roy Whye Wah Moo，音譯）的「疊碼仔」，因涉嫌為該集團洗黑錢近100萬澳元（約541萬港元），於2013年被判囚2年。他稱因與皇冠賭場的相互信任關係，被「公司」招攬成為中介，又指通過賭場洗黑錢較銀行更容易。



從傳媒取得的閉路電視片段可見，莫威華從膠袋掏出大疊現金，放在賭場收銀枱上，通過賭場所屬的銀行帳戶滙往香港，相信款項用作資助販毒。



而傳媒向皇冠賭場查詢時，賭場方面表示不評論有關個別人士或企業的業務，但強調賭場有全面的反洗錢和阻止恐怖主義集資的計劃，並受澳洲博彩監管機構監管。