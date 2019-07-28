法庭文件：疊碼仔安排妓女乘私人飛機赴澳洲

澳洲媒體近日報道，皇冠賭場部分「疊碼仔」被指與有組織犯罪集團有關，並利用賭場的銀行帳戶洗黑錢。澳媒亦再公開法庭文件，指墨爾本賭場的其中一名「疊碼仔」，另有在當地經營淫窟。他被指安排來自中國、南韓及北韓的妓女，經私人飛機偷渡到澳洲，替賭場吸引豪客，事後收取佣金。



報道指，西蒙‧彭（Simon Pan，音譯）是墨爾本皇冠賭場的「疊碼仔」，他亦與澳門的「疊碼仔」關係密切。他經營的淫窟與皇冠賭場相距不遠，只需數分數車程。消息人士指，西蒙安排亞裔妓女登上供有錢賭客乘坐的私人飛機，前往澳洲。一名已落網的西蒙前拍檔在庭上承認，曾協助招攬東南亞女性賣淫，西蒙事前亦知情及同意。



澳洲警方於2007至2015年期間密切留意該淫窟，多次突擊搜查。在2008年的行動中，警員曾救出2名女子，當時獲傳媒廣泛報道。及至2015年，西蒙因涉嫌販賣人口被控，但因當事人害怕作供而罪名不成立。



對於報道指參與不法活動，西蒙形容批評是胡說八道，強調與皇冠賭場的交易是合法。皇冠度假集團的聲明指，不評論個別事件，強調受澳洲博彩監管機構監管。該集團大股東帕克亦透過律師回應，指已於2012年及2015年分別辭任總裁、主席及董事局成員，強調自己在集團中只是被動角色。