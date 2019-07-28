軍方6月清場調查報告出爐　民眾再示威

蘇丹一個由檢察官員與軍方成員組成的委員會，上周六（27日）公布有關軍方安全部隊於上月3日起，連續多日在首都喀土穆武力驅散示威者的調查報告，指行動造成87人死亡，168人受傷。反對派及示威者不接受調查結果，要求獨立調查，數百人再走上喀土穆街頭示威，軍警發射催淚氣驅趕。



領導調查的賽義德（Fath al-Rahman Saeed）在記者會上表示，軍方當日曾派人前往喀土穆附近，被指有人販賣毒品和發生暴力事件的哥倫比亞地區清場，惟期間有8名軍官違命帶部隊闖進靜坐示威人群中，並下令軍人鞭打示威者、搬走路障、發射催淚氣及胡亂開槍，甚至燒示威者的帳篷。



然而反對派不接納委員會的報告，認為報告失實和欠全面，又指實際有至少127人死亡，400人受傷。此外，他們又不滿報告點名提及其中3名軍官時，只以姓名簡寫顯示，要求公開他們的名字。



在同日，軍方委員會副主席達格羅（Mohamed Hamdan Daglo）與多名軍官及反對派領袖，抵達南蘇丹首都朱巴，準備商討國內的和平進程。雙方早前簽署協議，同意成立主權委員會分享權力，在未來3年輪流執政。