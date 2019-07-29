破獲盜竊及走私證件集團　主腦獄中遙控犯罪

法國日前破獲在大巴黎區和南部尼斯活動的盜竊及走私證件集團，匪徒把這些證件送往希臘和土耳其。行動中有8人被捕，包括在巴黎的主腦和4名接收人、在尼斯的一名偽造工人及其妻子。



法國打擊非法移民及無證黑工總局（OCRIEST）的調查人員，於2016年初接到土耳其的情報，指兩名比利時人因藏有130張法國身份證和護照而被捕。法國、比利時、德國、希臘和土耳其合作偵查，追查到集團主腦身上，他是一名41歲阿爾及利亞裔男子，有盜竊和走私法國護照的犯罪紀錄，正被關押在大巴黎區監獄。



當局表示，該男子在獄中以電話操控集團活動，先派人盜竊他人的身份證和護照，然後交到在巴黎北面18區非洲移民聚居地區的接頭人，給予20至40歐元（約174至348港元）的酬勞。收集到一批批賊贓證件後，主腦繼而安排郵寄或速遞往希臘和土耳其。



在海外的集團成員負責把證件換上他人照片。當局在18區附近的拉布阿謝爾綜合公立醫院範圍搜出130個證件， 懷疑集團已處理至少500至2000個賊贓證件。目前多名疑犯仍被拘留，據報尼斯接頭人夫婦負責接收證件，妻子和其中一名疑犯正處於司法監管。



駐法國記者呂靜儀報道