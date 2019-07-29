中馬合資建運12組裝廠　耗資4億令吉料2021年峻工

馬來西亞傳媒周一（29日）報道，該國航空企業UA Aerospace公司將與中國哈爾濱通用飛機工業有限責任公司，在吉打州亞羅士打機場建造運輸機運12的組裝廠，耗資約4億令吉（約7.59億港元），預計2021年峻工。



UA Aerospace主席馮秉雄表示，項目是私人投資，合作夥伴主要提供技術支援。馮秉雄稱，將直接從中國和美國運入主要零件後組裝，之後銷往其他國家，預計1年有24架飛機出廠。組裝廠計劃15年內售出1000架飛機，目前印尼、柬埔寨及杜拜等國有意訂購54架，運12已獲得美國聯邦航空局（FAA）及中國民用航空局的認證。



馮秉雄預料，初期會聘請300至500名員工，其中10%來自中國，90%是本地員工，主要培訓本地員工組裝技術，待他們掌握技術後，便可接管整個組裝線；第二階段或會增聘1000人。組裝廠主要組裝貨運、客運及軍用三款運12，前兩款單價為800萬美元（約624萬港元），第三款單價為2000萬美元（約1.56億港元）。