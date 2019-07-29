大韓航空9月起　停飛來往釜山及札幌航班

日韓兩國因二戰勞工問題導致關係惡化，南韓最大航空公司大韓航空周一（29日）宣布，由於旅客需求減少，將由9月3日起停飛來往釜山和日本札幌的航班。釜山市政府亦宣布，暫停與日本的行政交流項目。



大韓航空表示，將停飛來往釜山和札幌、目前每周三班的定期航班，將會安排內陸航班，接載預訂了來往釜山和札幌航班的乘客，前往首爾仁川國際機場再轉機。航空公司亦考慮，由下月中旬開始減少來往兩國的航班，或改用較小型的機種。



南韓廉航德威航空早前亦決定，5月底停飛佐賀至大邱航線為首，到9月中旬依次停飛與佐賀、熊本、大分間共5條航線。大韓通運航空也停飛部分來往首爾至島根縣出雲機場的包機。



釜山宣布，暫停與日本的行政交流項目，抗議日本收緊對韓出口的不當經濟報復。當中釜山市與日本長崎縣的友好交流項目、公務訪日等亦受影響。日本政府內閣官房長官菅義偉周一強調，與南韓共享及保護安全保障機密情報的協定仍然重要。 南韓朝野五黨則決定，周三（31日）成立民官政合作協調機制，應對日本對韓限貿措施。