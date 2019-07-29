國會通過協議　與東帝汶共享油氣田資源

澳洲和東帝汶政府多年來就於帝汶海開發油氣田的紛爭告一段落。繼數日前東帝汶國會表決通過海洋邊界協議後，澳洲國會亦於周一（29日）通過協議，正式啟動共享價值達數以百億計美元的油氣資源。



今次兩國通過的協議是於2018年3月在紐約聯合國總部簽訂，當中涉及於1974年發現的「巨日升油氣田」（Greater Sunrise）。它分別距東帝汶和澳洲達爾文巿150公里和450公里，蘊藏價值400億至500億美元（約3100億至3900億港元）。



澳洲外長佩恩周一在國會表示，協議解決了長期海洋邊界糾紛，同意發展巨日升油氣田的方向以及為兩國關係新一頁奠下基礎。



東帝汶自2002年從印尼獨立後，開始跟澳洲商討海洋邊界。東帝汶與澳洲於2006年簽訂《帝汶海特定海洋安排條約》，協議平分帝汶海中最大的「巨日升油氣田」收益。澳洲此前堅持條約合法，指永久海上邊界線需待到2056年條約到期時再議，惟油氣田的資源屆時料已開發殆盡。東帝汶控訴己方在不公平的情況下簽約，要求曾就南海爭議頒下裁決、設於荷蘭海牙的常設仲裁法院（PCA）介入。