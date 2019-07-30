內部調查文件流出　聯合國難民組織高層涉濫權

外媒周一（29日）披露，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）有高層人員，涉嫌濫用權力及不善管理，包括性行為不檢、裙帶關係、報復、歧視等行為，以滿足個人利益。該署正配合調查，期間不便透露詳情。



法新社引述取得的內部調查報告指，UNRWA的主任專員克朗恩布爾（Pierre Krahenbuhl）也牽涉其中。報告形容，上述涉及嚴重道德問題的指控是可信及確實，有高級管理層涉打壓合理的異議，以達到個人目的。UNRWA表示，報告內提及的高層已因與調查有關的「不當行為」離職，另一人則以個人理由辭任。



消息人士透露，聯合國秘書長在去年12月已接獲報告，調查員亦已前往UNRWA位於耶路撒冷和約旦安曼的辦公室搜證。克朗恩布爾回應指，調查結果若顯示須採取修正措施，會毫不猶豫採取行動。



UNRWA則稱組織在過去的1年半，面臨巨大的經濟和政治壓力，但整體員工繼續為540萬名巴勒斯坦難民服務。該署現有約3萬名員工，大部分為巴勒斯坦人，美國於去年停止提供援助UNRWA。