皇冠賭場「疊碼仔」拉華客　內政部認曾批快速簽證

澳洲媒體日前報道，皇冠賭場前員工受訪稱，與犯罪組織勾結的部分「疊碼仔」，協助吸引中國豪客到澳洲皇冠賭場；而澳洲政府亦為博彩利益，讓很多中國人獲得快速簽證。澳洲內政部周二（30日）承認，與皇冠賭場有相關協議，但強調程序上沒有優待任何人。



內政部確認，與多間國際巨企之間有「利益相關者安排」，以加快處理短暫逗留簽證，但沒有給予任何申請者特別待遇。發言人稱：「與皇冠賭場的相關安排於2003年實施，最後一次於2011年6月再次續期，並於2016年終止。」發言人強調，沒有為特定申請者或地方減少審批工作，絕無豁免或放寬法律所需的審查。當局在中國的辦公室員工清楚了解其中風險，相應地仔細審閱及處理申請。



澳媒報道，與香港或澳門犯罪組織有關的「疊碼仔」，積極向中國的高額賭客埋手，以安排旅遊、借貸、管理賭款及離岸基金為名，將希望轉移資產至海外的賭客，帶到皇冠賭場旗下的墨爾本及珀斯賭場。



總理莫里森周一（29日）在國會形容今次事件是「嚴重的課題」，指不只關係到賭業的誠信，亦關係到國家執法及邊境保護。維多利亞省有前官員促當局調查皇冠賭場。皇冠賭場周一在聲明中表示，公司嚴正處理法律及管理責任，有全面的反洗錢和阻止恐怖主義集資的計劃，並受澳洲博彩監管機構監管。