全國合力創世績　12小時種逾3.5億樹苗

非洲國家埃塞俄比亞全國民眾周一（29日）齊心合力，在12小時內種下逾3.5億株樹苗，有望創下新世界紀錄。是次活動是該國總理早前提出的保育項目一部分，旨在挽救當地因人為及天然因素日漸減少的森林地帶。



總理阿比‧艾哈邁德（Abiy Ahmed）今年5月宣布推行名為「綠色遺產」（Green Legacy）的保育項目，期望在2019年年底前，在全國共種植40億棵樹。要達到這目標，國內9100萬名國民平均需種植至少40棵樹。



周一當日，全國1000個地點展開植樹活動，首都亞的斯亞貝巴的政府辦公室暫停服務，讓公務員參與，阿比‧艾哈邁德亦到其中一個地點親力親為植樹。而在當地的聯合國、非洲聯盟及外國大使館職員也積極響應。



活動進行12小時後結束，埃國創新及科技部長梅庫里亞在Twitter公布合共已種植了353,633,660株樹苗，遠超原定的2億株，更有望打破印度於2017年創下，由150萬名志願者合力在12小時內種下6600萬株樹苗的世界紀錄。是次紀錄尚待健力士世界紀錄大全確認。



據聯合國資料顯示，由於人為濫伐和氣候暖化影響，埃塞俄比亞現時的森林覆蓋率只有4%，遠低於19世紀時的35%。