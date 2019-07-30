控訴遭執政黨議員強姦　少女突遇車禍命危疑滅口

印度一名少女在2017年控訴遭一名執政黨議員強姦，案件一直未獲處理，加上其家人一直被打壓，事件漸受社會關注。該少女周一（29日）突然在北方邦遇上車禍，她與隨行律師傷勢嚴重，同行兩名女親屬則身亡，其中一人更是案件的證人。少女家屬懷疑車禍屬人為，圖殺人滅口。



該名少女於兩年前，指控執政黨印度人民黨（BJP）北方邦議員辛格（Kuldeep Singh Sengar）在他的家中性侵她，但當地警方拒絕採取行動。少女的父親去年被警方拘捕，拘留期間被暴打後傷重不治。同年，少女在北方邦邦長的居所外企圖引火自焚，抗議警方包庇犯人。事件經報道後得到廣泛關注，但涉事議員一直否認指控。



至周一，少女突然遇上車禍。一輛肇事貨車超速行駛，撞上少女正乘搭的私家車。由於貨車車牌被塗掉，外界認為疑點重重。警方周二（30日）表示已展開調查，並拘捕涉事司機，他們正從多方面分析案情，調查通話紀錄和目擊者的供詞，但指現時沒迹象顯示車禍時有預謀的。



印度全國婦女委員會要求警方「公平、公正和快速」調查，並會盡快與少女家屬聯絡見面。群眾周一（29日）於首都新德里集會聲援，手持「妳不孤單」等的標語牌；國會一度因反對派抗議而暫停運作。一名集會人士表示：「那個勇敢的少女，己經受到不公對待兩年，我們希望告訴她，這國家還有很多有良心的人在支待她。」