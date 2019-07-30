半強徵義工　建築工人過勞　東京奧運籌備工作捱轟

日本東京奧運將於2020年7月24日至9月6日舉行，籌備活動進行得如火如荼。惟各個準備項目皆被揭出現問題：義工的招募半強迫，學校為了讓學生參與義工工作而更改時間表，所付的交通費又不足以應付生活所需；而動用巨額興建的主場館先後有工人過勞自殺及工傷身亡，引起外界批評。



由於奧運舉行的日子正值日本學校的期末考試，當局為了讓學生可以擔任義工，呼籲學校把原定的考試時間改期，一所私立學校公開表示不滿：「根據目前的安排，所有師生都被半強迫地參與義工活動，還要犧牲他們的假期。」



據悉，義工只會得到一頓免費膳食和每日1000日圓（約72港元）的車馬費，根本不足以維持學生的生活所需；他們不會獲得額外酬勞，並非住在場館附近的義工可能要自行租地方住。



此外，隨着斥資巨額的主場館國立競技場重建，日本會否像過往主辦國一樣結束奧運後，就將各種新建設置之不理亦備受關注。另有建築工人及關注團體，批評政府犧牲工人的健康及安全。2017年，一名23歲工人一個月內超時工作200小時，最終過勞自殺身亡；至翌年再有工人在施工期間出事，在起重機和棚架中壓死。