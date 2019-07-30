適逢60大壽　蘇丹阿都拉正式登基就任國王

馬來西亞周二（30日）舉行第16任國王登基大典，彭亨州蘇丹阿都拉與東姑阿茲莎伉儷身穿正式禮服現身國家王宮，進行傳統典禮儀式，展開5年任期。是日適逢阿都拉60歲大壽，全國人民將由電視直播見證喜訊。總理馬哈蒂爾隨後覲見阿都拉，代表政府及全民發表賀詞及宣誓效忠。



登基大典於上午10時45分準點開始，阿都拉伉儷在奏樂中進入國家皇宮東翼大殿。王宮侍衛長帶領武官攜帶象徵王家權柄的世俗權杖（Cogan Alam）、宗教權杖（Cogan Agama）及王室御用器具進場，其後再在阿都拉御准下，攜帶可蘭經、馬來劍、詔書和宣誓書進場。



阿都拉首先親吻可蘭經，其後聆聽馬哈蒂爾宣讀詔書，再親吻象徵國家元首權力的馬來劍。阿都拉隨即宣誓會秉持公正與和平原則，依法治國、維護伊斯蘭地位。全場高呼「吾王萬歲」後，國歌奏起、並鳴放21響禮炮。在馬哈蒂爾發表賀詞後，阿都拉發表御詞及祈福，禮成離去。



前任蘇丹莫哈末五世早前迎娶俄羅斯選美王后後宣布退位，成為馬來西亞獨立建國以來的首例，被指不愛江山愛美人，惟其後兩人離婚。阿都拉則接替在本年初退位的莫哈末五世。