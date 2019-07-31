東盟外長會上促查羅興亞危機　緬甸將作交代

東盟（ASEAN）成員國外長本周於泰國曼谷舉行會議，馬來西亞外交部周二（30日）表示，緬甸政府應為疑被侵犯人權的羅興亞人討回公道，令他們能安全地回國。多國外長聯署公報，要求緬甸撤查。預料緬甸會在周三（31日）的會議上交代事件。



在2017年，緬甸若開邦有羅興亞武裝分子發動襲擊；緬甸軍其後出動鎮壓，但有指士兵強姦及殺害大量羅興亞人，又燒毀他們的房屋。最終，逾70萬名羅興亞人逃到孟加拉等地。緬甸政府上周末曾與羅興亞難民代表會面，商討安排他們回國事宜。



馬來西亞外交部指：「各界也正努力解決羅興亞危機，但我們需要緬甸願意在政治層面上解決此事，再加上國際社會的支持才能向前邁進。馬來西亞始終認為緬甸有最大的責任去調查若開邦的侵犯人權問題。」多國外長聯署公報，促請緬甸成立獨立調查機構，以公正的方式去調查。



此外，一名非牟利組織國際計劃組織的職員周日（28日）在若開邦被緬甸安全部隊槍傷，現時被扣留。緬甸安全部隊正於當地對抗反政府武裝部隊若開軍。據指，事發時該名職員正駕駛電單車，並沒有按安全部隊的要求停車。安全部隊其後開槍，並指控該職員藏有手榴彈，將依反恐法起訴。