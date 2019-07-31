日韓糾紛未解　蓬佩奧欲趁東盟會議調停

東北亞局勢緊張，美國重要盟友日本及南韓卻因二戰勞工糾紛而對立。繼美國國家安全顧問博爾頓早前出訪日韓調停後，到泰國曼谷出席東盟會議的國務卿蓬佩奧周二（30日）表示，將分別與日韓外長會面，緩解兩者關係。日本內閣官房長官菅義偉否認會面。



蓬佩奧乘專機飛往曼谷時指，他將分別與南韓外長康京和及日本外相河野太郎會面，希望覓得解決問題的出路。他指出，日韓都是美國的重要盟友，三方在北韓問題緊密合作，協助日韓化解矛盾對美國很重要。外界預料日本於周五（8月2日）宣布加強限制對南韓出口，把南韓剔出簡化戰略貨品出口的「白名單」，勢令兩國關係再惡化；蓬佩奧或於周五前與日韓外長會面。



此外，美國新任國防部長埃斯珀將於周五開始亞洲訪問之行，將到訪夏威夷、澳洲悉尼、新西蘭奧克蘭、日本東京、蒙古烏蘭巴托及南韓首爾。埃斯珀將於下周五（8月9日）與南韓防長鄭景斗見面，聚焦美韓同盟、半島安全局勢及無核化、移交戰時指揮權等，雙方或談判更新美韓分擔軍費的協議，未知他會否游說南韓派兵到波斯灣協助保護商船。



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