咖啡大王疑跳河輕生　遺書揭露公司財困

印度版星巴克「Cafe Coffee Day」咖啡連鎖店始創人西達爾塔（VG Siddhartha）周一（29日）晚起失蹤，警方周三（31日）在南部卡納塔克邦的一條河中發現其遺體，家屬已認屍。一封西達爾塔留下的信件，透露公司面臨債務問題，當局相信他不敵壓力而跳河輕生。



西達爾塔失蹤當晚曾向家人表示，要前往一處度假勝地，但路上突要司機改往海岸城市門格洛爾（Mangaluru），並在一座橋上邊講電話邊下車，之後一去不返，司機在等待一個多小時後報警。至周三早上，一名漁民在內特拉瓦提河附近發現一具遺體；遺體送院檢驗後，證實是西達爾塔。



在較早前，咖啡公司公開一封西達爾塔上周六（27日）寫下的信件，他承認自己決策失當，指連鎖店因債務、稅收和股票回購而面臨財務問題，並寫道：「讓所有信任我的人失望，我感到非常抱歉。我抗爭良久但今日放棄了。我沒意圖欺騙或誤導任何人，但作為一名企業家，我失敗了」。



59歲的西達爾塔出身逾百年歷史的咖啡園世家，為人低調。1996年創辦「Cafe Coffee Day」，成為全球最大咖啡交易商之一，坐擁亞洲最大咖啡種植園，全國擁逾1700間分店，足迹遍及馬來西亞、埃及等地。惟近年該公司擴張速度顯著放緩。自失蹤消息傳出後，該公司股價下挫約20%。