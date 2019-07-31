探險隊擬用蘆葦船遠航愛琴海　證古埃及航海技術

古埃及文明在航運、建築等領域留下偉大成就，至今仍有很多科學家探索。由於古埃及人被指於數千年前單靠蘆葦船就能遠航至黑海，一群來自世界各地的探險家帶頭實踐，遂建造了一艘蘆葦船，計劃將於8月中由保加利亞的港口出發，駛至希臘克里特，以證明古時人類的航海技術。



數十個來自8個國家的研究人員和志願者組成了探隊團隊，將於月中從保加利亞港口城市瓦爾納起步，使用蘆葦船Abora IV穿越博斯普魯斯海峽，計劃最終可以駛到克里特，全程約700海里。



探險隊的領袖格利茨（Dominique Goerlitz）為德國人，他表示團隊希望證明古希臘歷史學家希羅多德的假設。希羅多德曾在其著作寫道：「埃及人航行到黑海，尋獲他們在地中海東部無法找到的資源。」



格利茨又指，蘆葦船有14米長，設計靈感源自埃及上游地方和高加索的古代岩畫。它由玻利維亞的的喀喀湖的原住民艾馬拉人製造，一共使用了12噸當地的蘆葦、2公里長的粗繩、兩塊62平方米和40平方米的帆。雖然團隊認為船隻不會輕易下沉和斷裂，他們都擔心蘆葦船會在愛琴海島嶼擱淺。