迫400教徒赴斐濟互毆驅魔　邪教領袖判囚6年

南韓一名邪教領袖涉嫌在2014年，以「大災難」預言誘騙400名信徒前往斐濟「避難」，並在當地逼迫該批信徒互相虐打等，終在去年7月被捕。案件在周一（31日）宣判，法庭裁判她暴力、虐兒、詐騙等多項罪名成立，處以6年監禁。



案情指，申玉姝（Shin ok-ju，音譯）早年創立了「恩惠路堂（Grace Road Church）」，並在2014年預言朝鮮半島會發生饑荒，說服400名信徒和她一同前往斐濟「避難」。調查指，信徒抵埗後即被沒收護照，更以「驅魔」為由，被下令互毆和進行嚴酷的宗教儀式。據指，申玉姝對信徒擁有「絕對權威」，有一名男子甚至被她強迫毆打其父親近二百次。



法官在庭上表示：「受害人受到的對待不止於物理上的傷害，還有嚴重的恐懼和精神折磨。」並指出以宗教的名義所作出的非法行為，必會受到嚴厲的處罰。申玉姝對指控一概否認，其子更反指案件是叛教者作出的抹黑。



現時韓國有超過25%的民眾是基督徒或天主教徒，而由此衍生的邪教亦成為當地不少的社會問題。今年5月，一名邪教的教主游說多名女信徒與其性交，被判15年徒刑。