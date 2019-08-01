浙江青年西班牙遭5俄羅斯人打死　無人阻止報警

一名25歲中國男子日前在西班牙巴塞隆拿一酒吧門外被人圍毆致死，當地警方調查後指，涉案的5名施暴者為俄羅斯人，而中國駐巴塞隆拿總領事館周三（7月31日）發布通報稱，已向加泰羅尼亞自治區警方、巴塞隆拿警局提出交涉，要求盡快拘捕疑兇。



根據相關人士描述，周日（7月28日）凌晨4時許，死者與另一名30歲的中國同胞到夜店跳舞，期間在舞池中與幾名外國人發生爭執，更被人向其臉上潑酒，隨後在酒吧外被圍毆。



目擊者稱，3名外國人連續重拳打向死者的頭部，後來又有2名壯漢加入瘋狂毆打死者與同行男子，而且招招致命，一人當場昏迷不醒，一人受傷，而死者事後送往醫院搶救數小時後不治身亡。另從閉路電視畫面所見，事發時現場有多人聚集圍觀，卻沒有人出手阻止，也無人打電話報警。



當地媒體報道，目前警方已基本確定涉案5人的身份，目前他們仍然在逃，警方以涉嫌謀殺罪指控涉案人員，並向民眾徵集線索。至於中國駐巴塞隆拿總領事館已派員探望死者家屬，並協助處理善後工作。



另外，事件在巴塞隆拿的華人社區引起關注，浙江溫州籍華人事發後自發召開緊急會議，稱死者為溫州籍僑胞，並對兇徒的暴力行為表示強烈譴責；與會者又指，當地最近治安堪憂，惡性案件頻發，民眾生命財產受到嚴重威脅，強烈要求當地政府加強治安措施。