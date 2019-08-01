地頭蛇知識吸引深度遊旅客　露宿者勵志變身明星導遊

旅行時想認識一個城市的最佳方法，當然是靠本地人帶路。俄羅斯聖彼得堡一名超級「地頭蛇」導遊因而大受歡迎，而他對市內橫街窄巷如數家珍的秘密，竟是因為他原本是一名曾流落街頭10年的露宿者。他對聖彼得堡瞭如指掌，加上令人着迷的個人經歷，讓他成為旅客間的大紅人，更是成了無家者勵志楷模。



69歲的拉斯納（Vyacheslav Rasner）原本是一名擁有穩定生活的地理及生物老師，卻在57歲之齡因為地產發展而失去棲身的公共住宅，一夜之間無家可歸、一無所有。他自此流落街頭，足足10年間需靠好心人捐助度日。他潦倒多年後，終決心重新振作，利用自己豐厚的人生經驗和知識，展開市內導遊的工作。



拉斯納每早都會到海軍部地鐵站，帶領遊客穿梭有名的涅瓦大街，有時一團人數可多達30人。他能夠講述大街上那些不那麼有名建築物的故事，吸引不少深度遊愛好者；而拉斯納以聖彼得堡街頭為家的逸事，更是引人入勝。



來自俄羅斯奔薩地區的28歲男子卡扎耶夫從網上得知拉斯納的故事後，特意前來參加後者的導賞團。卡扎耶夫大讚︰「（拉斯納）現在稱得上是個傳奇了，他沒有乞討度日，而是與他人分享珍貴知識自力更生，我為他驕傲。這趟旅程既不平凡又令人動容。」



拉斯納在網上走紅後吸引大批支持者，現時在義工幫助下已尋得新住處。他未有忘本，每天仍會探望當年送贈他食物的2名婦人。慈善組織指，拉斯納的故事能夠洗刷社會對露宿者的負面印象。