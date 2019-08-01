日韓外長為二戰勞工爭議會談無果　韓翁自焚抗議

日韓就二戰強徵勞工的賠償問題爭論不休，南韓外長康京和周四（1日）與日本外相河野太郎，在曼谷出席東盟系列會議時舉行雙邊會談，是在日本對南韓加強出口限制後首次，惟未有成果。南韓一名老翁同日在首爾鬧市自焚，抗議日方的行動。



首爾鐘路區警方指，該名72歲老翁在街頭自焚後全身燒傷，已送往醫院搶救，但情況危殆。警方在現場發現相信屬於老翁的袋子，內有一張字條及傳單，批評日本收緊對南韓出口高科技零件，又誓言要對抗日本直至首相安倍晉三道歉為止。上月，當地亦有一名78歲金姓老翁在日本大使館門外，縱火燒車自焚身亡。



康京和周四早上與河野太郎舉行近一小時的會談，期間雖然有握手，但氣氛繃緊。康京和要求日方取消對韓的出口限制及不把南韓剔出「白名單」，河野駁斥稱這是為了安全保障而實行的正當措施。康京和則警告，可能會重新檢視日韓的安全合作。



日媒認為，河野可能亦在會上再要求韓方，盡快修正這種「違反國際法」的狀態，並談及北韓問題。據報，日本政府有意在周五的內閣會議上，將南韓排除在適用貿易優惠的「白名單」國家外。前經濟再生擔當大臣甘利明受訪稱，深信把南韓剔除白名單的機率是100%。