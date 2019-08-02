上半年全國入屋爆竊案上升　每日逾600宗

法國傳媒統計全國警方接獲報案數字顯示，今年首半年全國入屋爆竊案件上升，平均每日逾600宗，當中以首都巴黎市為重災區。



《費加羅報》報道，法院紀錄顯示去年國內自住和非自住民居（包括度假屋）的爆竊案下降6. 79%，但今年上半年卻有所增加，自今年1月的114917宗，增加至上月底的116237宗，上升了1.15%，即平均每天645宗，但警方破案率卻只有1成。



巴黎市是入屋爆竊案重災區，上半年發生6679宗，其後依次為北部諾爾省5274宗、西部吉特倫省3588宗、首都北面遠郊瓦斯谷省則為2434宗。民調機構OpinionWay調查顯示，53%受訪者擔心住所遭爆竊，28%受訪者曾是爆竊受害人。



巴黎市長伊達爾戈對情況感憂慮，並把責任推向政府，指摘警方未能盡力打擊罪行；惟執政共和前進黨參議員卡龍（Pierre Charon）則反把矛頭指向伊達爾戈，批評她的濫收難民政策。據悉45%爆竊案件屬難民行為。而警員工會秘書長利貝奧則表示，近年由於任務不斷增加，令警員缺乏時間追查案件。



駐法國記者呂靜儀報道