新聞剖析：剔出白名單料現短期混亂　難重挫經濟

日韓貿易戰上月開打後愈演愈烈，日方周五（2日）將南韓剔出貿易白名單，南韓表明會以牙還牙。兩國關係勢成水火，有民眾擔心矛盾持續會影響經濟。但有經濟學家分折指，南韓業界可能出現短期的供應混亂，但大規模持續混亂的可能性很低。



日本未有公布需個別許可的具體出口產品種類，但有南韓風險投資公司估計，南韓被剔出白名單後，日本製造的1120種戰略物資中，約有857種非高機密的物資需重新得到個別出口許可。有韓企即時將文件向日方送審，暫未被退件，預料首批管制物品成功出口南韓後，就算闖關成功。



日本貿易振興機構亞洲經濟研究所、東亞研究小組組長安倍誠表示，南韓被剔出白名單後，雖然出口手續會變得繁瑣，短期對其經濟衝擊影響不大，反而日方應擔心韓企因憂慮與日本交易風險巨大，轉往他國尋找代替品。儘管日製產品難以取替，但長遠來說對日本不是好事。



全球市場研究機構TrendForce分析則認為，導火線是南韓出口管制欠佳，導致有受管制的日本原物料被出口到禁運國家，致令日方採取行動。分析又指，日韓商貿關係唇齒相依，即使遊戲規則改變，亦難斷商業往來。