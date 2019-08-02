警搜查澳洲廣播公司　律師指不合法理

澳洲聯邦警察今年6月突擊搜查澳洲廣播公司（ABC）位於悉尼的總部，引起外界對新聞自由的憂慮，ABC同月為此提出訴訟。案件周五（2日）首次在悉尼進行初步聆訊，ABC的代表律師指聯邦警察的搜查行動在法律上不合理。



ABC的代表律師柯林斯（Matt Collins）在聯邦法庭上表示，聯邦警察及地方法院分別尋求和發出搜查令的決定，在法律上並不合理，不應有此決定。他指決策者應考慮一系列的因素，包括保護記者的消息來源，認為搜查令危及他們進行調查報道。他又質疑搜查令的目的何在，直指其內容過於寬泛，資料上謊報涉嫌觸犯的相關罪名。



警方代表律師威廉斯則反駁指，「不合理的人才會決定尋求或發出搜查令」這陳述顯然有誤。ABC現尋求推翻搜查令的有效性，並要求警方歸還於6月5日檢走的文件。警方已作臨時承諾，已把文件放於密封的文件夾內，暫不會查閱。



澳洲聯邦警察6月以涉嫌違規發表機密資訊為由，分別搜查新聞集團女記者斯梅瑟斯特的住所及澳洲廣播公司（ABC）總部。ABC事後指警方是針對澳軍在阿富汗涉及戰爭罪行的報道，炮轟警方恐嚇傳媒。