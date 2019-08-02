美國正式退出中導條約　指只有俄羅斯要負責

美國早前指控俄羅斯違反雙方於1987年簽署的《中程導彈條約》（INF），於周五（2日）宣布正式退出該條約。英國傳媒引述美國國防部官員指，供日後研發及測試導彈的資金快將用罄，促請由民主黨控制的眾議院，切勿削減總統特朗普要求的9600萬美元（約7.5億港元）撥款，否則只是助長俄羅斯。



俄羅斯外交部周五發聲明，指INF在美方採取主動下當日正式死亡。副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）接受國營傳媒訪問時表示，假如美國不在某些地區部署中程彈道導彈，俄方也不會；又稱已建議美國及北約成員國，明確宣布暫停部署中程彈道導彈。



美國國務卿蓬佩奧周五在泰國曼谷出席東盟外長會議期間，亦宣布美國於當天正式退出INF，又指「俄羅斯是唯一要為條約死亡負責的國家」。中國外交部發言人華春瑩回應時表示，對美方不顧國際反對執意退出條約，中方深感遺憾和堅決反對；又敦促美方克制，履行大國責任。



報道指，美國國防部將在未來數周測試一款陸基巡航導彈，並會在11月測試一款中程彈道導彈。惟眾議院拒絕特朗普提出的撥款要求，改而根據2020年財政預算及國防政策法案，另行提出他們的一套撥款預算。



一名國防部高官指，眾議院的做法不但無法令條約重生，反而削弱軍方應對俄羅斯的能力，變相是幫俄羅斯一把。國防部希望參眾兩院能協商解決雙方分歧，通過有關撥款，參議院軍事委員會發言人則指，或在未來數周討論有關事宜。