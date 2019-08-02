海關破歷來最大毒案　貨櫃檢4.5噸可卡因值10億歐元

德國海關部門周五（2日）表示，執法人員早前在漢堡港口例行檢查期間，於一個從烏拉圭入口的大豆貨櫃中，檢獲4.5噸重、市值約10億歐元（約86.3億港元）的走私可卡因，屬該國歷來最大宗的可卡因走私案。當局已展開深入調查，未知是否有人被捕。



漢堡海關表示，當局兩周前在北部的港口作例行檢查時，發現一個從烏拉圭蒙得維的亞運往比利時安特衞普的貨櫃中，截獲該批毒品。文件顯示貨櫃內裝有的是大豆，惟海關打開貨櫃後，發現了211個黑色運動袋、當中藏有逾4200包經壓縮的可卡因。



是次毒品數量多達4.5噸，超越該國於2017年所檢獲的3.8噸，成為歷來最大宗的可卡因走私案。海關在聲明中表示，若毒販稀釋這批高純度可卡因再出售，利潤最少可增加3倍，市值高達10億歐元。



海關續指，毒品已經在「嚴格保密和採取安全措施下」銷毀。聯邦財政部國務秘書柏辛格表示：「是次行動證明德國海關如何打擊罪案。我們通過複雜的風險分析，準確地打開了載有毒品的貨櫃，成功截查該批非法貨物。」



該港口是德國最大、歐洲第3繁榮的港口，被稱為「通往世界之門」，德國在貿易和旅遊方面很依賴它。當局近年來不時檢獲逾1噸重的可卡因，去年銷毀了總值5.2億歐元（44.9億港元）的毒品。