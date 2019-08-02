梅德韋傑夫訪具爭議擇捉島　日本表示反對

日本和俄羅斯一直就南千島群島的主權問題爭拗不斷。俄羅斯總理梅德韋傑夫在周五（8月2日），不顧日方的反對第四次到訪南千島群島（日稱北方四島）中的擇捉島，在當地視察學校、民居、水產工廠和溫泉設施。在現時日俄和平等條約的談判久久未有進展的情況下，俄方行動被視作明顯宣示主權。



日本閣官房長菅義偉當天回應稱：「俄羅斯與我國在領土問題上的立場不相容。」他指，此舉將傷害日本人民的感情，並對是次訪問表示反對，促請俄羅斯採取建設性的措施推動兩國關係。而梅德韋傑夫被問及會否擔心現時日本的示威影響時，他直指：「這是我們的領土，我們怎麼可能需要擔心呢？」



梅德韋傑夫訪擇捉島前，表示俄羅斯在千島群島的發展上「需要特別手段」，稱有意在當地推行免稅政策。他素來對日立場強硬立場，此前曾三度到訪南千島群島；每次到訪皆引起日本政府的強烈抗議，令局勢進一步緊張。



日本首相安倍晉三早前表示，有意在今年9月，與俄羅斯總統普京舉行會談，以力爭在千島群島上建立共同經濟體。惟俄羅斯如今再次施壓，在峰會成事前表明，俄方不會在領土問題上退讓。