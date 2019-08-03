數據保護專員以法律行動　停Google職員審查用戶錄音

美國互聯網巨企Google旗下的智能語音助理早前被揭發會錄下與用戶的對話，並有語言審查人員向比利時電視台洩露來自荷蘭的音頻數據。德國數據保護專員經合法程序，下令Google自周四（1日）起停止職員審查錄音的措施，為期3個月。Google在法令生效前已表示，在此期間將暫停歐盟28個國家的語言審查。



數據保護專員卡斯帕（Johannes Caspar）表示，由Google委任的員工可在個人及私密的空間收集用家的個人資訊，此法令可在這期間暫時為私隱數據提供保障，是歐盟的《通用資料保護規則》（GDPR）所容許的最長時限。卡斯帕也邀請亞馬遜和蘋果等提供語言協助系統的公司，迅速檢討有關措施的實施。Google表示正全面檢討這方面的保障，以避免同類事件再度發生。



Google智能語音助理的錄音包括用戶談及感情生活和與兒女的對話，以及地址等個人資訊，此前遭到旗下外判商的一名語言專家將資料外洩。Google強調只有最多0.2%的錄音會被審查人員聆聽，以改善系統語言辨認能力，且檔案不會與用戶帳號連結。用戶也可選擇關閉存檔功能，或定期刪除存檔。



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