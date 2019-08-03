按摩店登中文廣告　周薪逾千引女留學生下海

澳洲墨爾本多間按摩店，日前被發現在當地的中文論壇及求職網站上，發布數百條招聘女按摩師的廣告，標明無需相關工作經驗，每周收入平均可高達1100澳元（約5900港元）。



據澳洲媒體報道，大部分按摩店位於墨爾本的丹德農（Dandenong）、凱西（Casey）、金斯頓（Kingston）等。其中有廣告表明，女按摩師佣金可高達47%至50%，且公司可安排住宿。有廣告更要求女按摩師「熱情、負責任」，年齡需在33歲以下，持有工作或學生簽證均可任職。



莫納殊大學（Monash University）中國學生會副主席張凱（Kai Zhang，音譯）稱，曾有求職廣告聲稱每周可賺取數千澳元，「明顯暗示需提供性交易」。



有當地非牟利組織指出，部分女性的收入都低於最低薪金，她們只能依靠提供性服務賺錢。警方透露，曾與來自不同背景的性工作者溝通，當中不乏留學生；目前已對多個有發布要求提供性交易的網站監控。



澳洲成人娛樂業協會表示，至少有數百名留學生在墨爾本從事色情行業，而大部分人往往是通過院校的公告欄上的廣告受聘，「他們可作出選擇，是從事時薪8澳元（約43港元）的清潔工作，抑或高收入的性交易」。