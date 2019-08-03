金正恩再次監督火箭發射系統測試　或會更頻繁地展示武器

北韓官媒朝中社周六（3日）報道，領袖金正恩周五凌晨再次監督火箭發射系統測試。有專家警告，如果北韓與美國的無核化談判再無法取得進展，北韓在未來數月或會更頻繁地展示武器。



報道形容金正恩所監督的是「新開發的大口徑控制火箭炮試射」，目的是檢驗火箭彈的飛行高度控制性能、軌道控制能力及目標命中率。在場的還有李炳哲、劉進和金正植等黨中央委員會領導幹部，以及張昌河和全日好等國防科學部門領導幹部。報道指金正恩親自在試射武器的時間到達現場，在具體瞭解大口徑控制火箭炮系統的運作方式後指導試射，並對試射結果表示非常滿意。



南韓軍方周五（2日）指，已探測到北韓兩次在其東邊海岸發射飛行物，為約一周內的第三次武器測試。北韓官方之前曾透露，金正恩是在周三（7月31日）監督同一火箭發射系統的首次試射。據指，該火箭發射系統可提高北韓擊中南韓境內目標及美軍在南韓境內的設施之命中率。



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