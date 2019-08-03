歐盟分歧大　提名世銀女CEO角逐IMF總裁

國際貨幣基金組織（IMF）總裁拉加德將於下月轉任歐洲央行行長，歐盟近日為提名誰人代表角逐現分歧。成員國財長周五（2日）經過馬拉松式辯論後，於周六（3日）宣布提名保加利亞經濟學者、世界銀行現任行政總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）為候選人。



歐盟28國財長周五開始討論逾12小時後，最終在荷蘭前財長、歐元集團主席戴松布倫（Jeroen Dijsselbloem）及格奧爾基耶娃之間，選出後者代表歐盟角逐IMF總裁。據報，歐盟在人選問題有分歧，以德國及荷蘭為首的陣營支持戴松布倫；東歐及南歐則支持格奧爾基耶娃。有消息指，法國已爭取美國支持奧爾基耶娃。



世界銀行主席馬爾帕斯發聲明，恭賀格奧爾基耶娃獲提名，反映她在全球經濟、金融及發展有優秀領導才能。馬爾帕斯指格奧爾基耶娃在提名期間，會短暫離開其世行行政總裁崗位。



IMF其他成員國可在下月6日前提名人選，並在10月4日選出新總裁。下月將66歲的奧爾基耶娃如果當選，將打破IMF總裁年齡上限為65歲的慣例。