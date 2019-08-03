晤澳洲外長　王毅：中澳關係改善不盡人意

中澳關係近年轉趨緊張，中國國務委員兼外交部長王毅與澳澳外長佩恩，周五（2日）在泰國曼谷出席東盟會議期間會面。王毅指出，中澳關係改善進程不盡如人意，希望兩國相向而行推動關係回到正軌。佩恩則指，澳洲重視中國的增長和發展潛力，她特別提到5G發展，聲言澳方將獨立自主作出決定，不會對任何特定國家或特定企業採取歧視性做法。



王毅表示，中澳去年11月在北京舉行外交和戰略對話時，同意兩國關係要重新起航，惟改善進程不盡如人意。他指出，中澳沒有歷史恩怨和根本利益衝突，希望澳方與中方相向而行，秉持相互尊重、平等相待原則，妥善處理好分歧，增進共識和信任，推動中澳關係盡早回到正軌。中方歡迎澳方分享中國改革開放機遇，希望澳方堅持開放包容理念，為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。



佩恩則指，中澳是全面戰略夥伴，兩國合作共贏，澳方重視及認同中國的增長和發展潛力，認為中國在減貧、發展方面取得巨大成就。雖然雙邊關係存在困難，但澳洲願與中方在相互尊重基礎上，加強對話溝通，尋求更多共識，拓展貿易投資合作，推進雙邊關係健康發展。



澳洲早前跟隨美國封殺中國科技巨企華為，但佩恩強調澳洲會獨立自主作出決定，不會歧視任何特定國家或企業。