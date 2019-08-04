發達國家轉嫁垃圾處理責任　東南亞淪國際垃圾崗

中國去年全面禁止進口24種「洋垃圾」後，撼動全球垃圾處理鏈，來自發達國家的垃圾大量湧入印尼、菲律賓等東南亞國家，當地不少人視之為糊口機會，往堆積洋垃圾的垃圾山「尋寶」轉賣賺錢。不過，洋垃圾急增危機四伏，引伸環境污染、垃圾黑手黨趁機剝削平民等問題。有東南亞民間組織向東網表示，連發達國家都處理不了的垃圾，落後國家更無能耐應付，貧苦民眾則變成垃圾處理鏈最低層。



東南亞洋垃圾急增 印尼民眾拾荒當打工



自去年起，澳洲、加拿大、英國、美國等發達國家把大批原本運往中國的洋垃圾，轉運往馬來西亞、泰國、越南和印尼。據綠色和平數據，馬來西亞每月的入口廢塑膠量，由2016年的2萬噸，升至2018年初的11萬噸；泰國每月的入口廢塑膠量在3年間由少於1萬噸，升至8萬噸；越南的廢塑膠入口量也增加逾一倍。



在印尼東爪哇省，有廢紙回收商將夾雜廢紙、塑膠及金屬的洋垃圾交給俗稱「垃圾黑手黨」的中介人。垃圾黑手黨於是將一車車垃圾運到鄉村，招攬村民從垃圾山找出可回收的物品，再賣給黑手黨。45歲的烏斯曼（Usman）指，他們有時能從垃圾山找到被丟棄的外幣，過去兩個月他拾到的就相當於100美元（約780港元），有專人會定期進村以低於市價一半的匯價收購。烏斯曼稱：「我很滿意這收入，如果沒有垃圾，我們根本沒有工作。」



焚燒垃圾釋毒氣 村民奉勸勿拾荒反遭斥「打爛飯碗」



同村的安南（Anam）擔心村民焚燒垃圾時釋出的毒氣會危害兒童健康，雨水更會把塑膠中的化學物沖到農田中。他嘗試警告其他人，但被他們認為他妒忌、企圖「打爛村民飯碗」。政府官員指，他也飽受空氣污染困擾，卻仍批准回收場把洋垃圾運到鄉村，因為他也擔心村民失業。



專門幫助印尼拾荒者的組織XSPROJECT接受東網訪問時透露，政府在外界壓力下，已制定更多政策，杜絕洋垃圾及減少國內的廢塑膠，但力度不夠。組織認為，政府對拾荒者的援助不足，因此他們主力幫助拾荒者的子女，讓他們有機會上學，有機會選擇別的職業。拾荒者家庭若希望得到幫助，亦必須先答應不帶子女去拾荒。



菲律賓政府需要拾荒者？ 垃圾黑手黨趁機剝削謀財



除了印尼，菲律賓政府近日亦陸續退回非法進口的洋垃圾。菲律賓綠色和平指出，該國洋垃圾主要來自香港、南韓及加拿大等地，當地面對的境況都與印尼相似。



負責協助菲律賓拾荒家庭兒童的組織Young Focus向東網表示，其實政府很需要靠拾荒者去處理垃圾，沒有他們，就沒有人會負責分類垃圾，因此政府不會幫他們「轉行」。現時該國每名拾荒者平均每日可得5美元收入（約39港元），組織認為提高拾荒者的收入，令他們更有尊嚴，是一個幫助他們的方法。然而，組織指垃圾黑手黨會靠剝削拾荒者來謀財，故此很難真正增加拾荒者收入。



隨住政府近年開始打擊洋垃圾，Young Focus亦協助禁止任何人再往垃圾山傾倒垃圾。拾荒者現時多在裝滿洋垃圾的貨船上拾荒，過程變得更有條理。此外，愈來愈多兒童有機會受教育，令兒童拾荒者也減少了。



發達國家缺回收技術 垃圾送到落後國家當解決問題？



拾荒者找到的可回收垃圾，最終會回到回收場。菲律賓綠色和平稱，國內很多回收場也是非法的，指摘發達地區不能妥善處理垃圾，卻將責任轉嫁給東南亞，令菲律賓人民很憤怒，認為國家尊嚴受損。組織代表感慨道：「洋垃圾通常是夾雜住多種不同廢物的家居垃圾，發達國家也因沒有足夠的技術去回收它們才運到東南亞，試問我們國內的回收場又怎會有能力去回收它們呢？」