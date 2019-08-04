管制塑膠廢料出口　聯合國公約成落後國家救命草？

近年大批洋垃圾湧入東南亞，造成環境問題，有輿論形容是發達國家以環保之名，以鄰為壑為實。全球逾180個締約國於今年5月同意修訂《巴塞爾公約》，將混合、不可回收及受污染的塑料廢棄物納入出口管制範圍，外界寄望協議可阻止發達國家隨意把難以回收重用的塑膠廢料，運往落後國家而造成的環境問題，但菲律賓綠色和平向東網指出，條約仍有不足之處。



《巴塞爾公約》全稱《控制危險廢物越境轉移及其處置巴塞爾公約》，西方國家在1970年代將電子廢物及其餘有毒廢物輸出至發展中國家，做法漸惹議。聯合國遂於1989年草擬公約，並於1992年正式生效，嚴格控制有害廢棄物越境轉移，至今有186個締約國。



菲律賓綠色和平接受東網訪問時，以「甚感高興」形容菲律賓政府簽署公約，認為是解決垃圾問題踏出的第一步。不過，部分國家會以出口塑膠垃圾為由，將不可回收廢物，如電子廢棄物等從中夾雜，然後運至菲律賓。該組織認為，公約的不足之處，在於未能有效禁止除塑膠外的垃圾運往當地。



公約主要措施包括減少製造有害廢棄物，避免跨國運送時污染環境；提倡在原國家處理有害廢棄物；妥善管理跨國運送的有害廢棄物；提升處理技術，促進無害環境管理。