要求國民撤離喀什米爾　逾萬名旅客滯留

印巴緊張局勢持續升温，印度政府上周五（2日）指，有證據顯示由巴基斯坦軍方支持的好戰分子會對印控喀什米爾的主要朝聖地點發動攻擊，要求仍在當地的朝聖者、旅客和學生離開當地，並會加派軍力往該地。印度的空軍和航空公司幫助疏導旅客。



不少虔誠的印度教徒每年都會到喀什米爾阿馬爾納特石窟朝聖，印度軍方上周五指，通往石窟的道路發現一枚帶有巴基斯坦標記的地雷。地方政府在同日前往喀什米爾的度假區酒店，要求旅客離開，並到當地的專上學院要求學生撤離，不少學生已經乘搭巴士離開。



在當地時間上周六（8月3日），數以百計學生和遊客在主要城巿斯利那加的機場聚集並滯留機場。一名航空公司的營運主任說：「原在未來幾日才回到印度的乘客今日就到了機場，情況非常混亂，除非增加航班，否則他們極可能得不到機位。」逾1.1萬名遊客中，上周六僅有約1600人滯留。



印度政府指會增派1萬軍力到喀什米爾，但當地傳媒報道上周五晚上有2.5萬名軍人被調派。當地居民恐印方會趁機打壓異見人士，各處的雜貨店、油站、藥店和自動櫃員機皆大排長龍。巴基斯坦外交部長敦促印度「負責任地」採取行動，「應該極力維護而非危害南亞的和平」。



印度政府和巴基斯坦的主權問題持續數十年，其反抗軍自1989年起一直極力對抗印方勢力，而反抗軍亦得到大部份喀什米爾人民支持，希望喀什米爾可以讓巴基斯坦統治，但印度一直鎮壓當地反抗軍活動，已釀成超過7萬人死亡。