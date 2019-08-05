策劃屠殺種族滅絕　赤柬二號人物逝世

聯合國柬埔寨法院特別法庭周日（4日）宣布，有「赤柬二號人物」之稱的農謝當日逝世，終年93歲。他生前因干犯種族滅絕及違反人道罪名而判囚終身，但從不承認指控。



法庭未有公布農謝的死因，僅透露他在醫院離世。1975年至1979年波爾布特出任赤柬領袖期間，農謝是其左右手，負責策劃、唆使及輔助大屠殺。2007年，農謝等前赤柬高官被捕及被控違反人道、種族滅絕、宗教迫害、謀殺及虐待。雖然他有高血壓及心臟問題，但仍然出庭為自己當年的行為辯護。



2011年，農謝在庭上作供時說：「我不要下一代人誤解歷史，我不想他們相信赤柬是壞人及罪犯。」他聲稱亂葬崗發現的死去柬埔寨人屍體，全是越南所為。事實上，他被捕前3年接受美國傳媒訪問時曾表示：「我不是戰爭罪犯，我承認有錯失，但我有自己的意識形態。我想國家自由，我想國民幸福。」



農謝生於1926年7月7日，來自一個柬埔寨華僑家庭，長大後在泰國一間大學修讀法律，1950年在當地加入共產運動。他與波爾布特聯手制定戰略路線及戰術，1975年最終掌權並展開赤柬時代，直至1979年，期間在全國大清洗及屠殺異己，估計多達200萬人死亡。