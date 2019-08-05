希思路機場勞資雙方願繼續談判　工會暫緩罷工

英國倫敦希思路機場的勞資雙方，早前就薪酬問題談判破裂，2500名工會成員原定在周一和周二（5及6日）罷工，而機場亦取消逾百班航機應對。但雙方其後達成共識繼續談判，周日（4日）凌晨宣布取消周一罷工，受影響的航班陸續恢復。



包括關員、消防員、工程師和保安員等的數千名機場工會成員，早前因薪酬問題與機場展開談判，其後否決了公司提出兩年內加薪7.3%的方案。88%工會成員上周五表示同意罷工，機場因應安排取消了177班航班，佔原定航班的7%，預計會令約3萬人受影響。工會和機場調解後，決定暫緩罷工以展開進一步談判。



多間原本受影響的航空公司宣布會回復航班的升降，但機場方面仍建議乘客提早前往機場，以盡早了解航班資訊。但有乘客即使到了機場，仍不知道自己的飛機會否起飛，來自英國東南部的麥法恩（Sarah McFadyen）表示，自己在起飛前4小時已到達機場，但航空公司一時告訴她航班已取消，後來又說航班會照常起飛，令她大感迷茫。



雖然周一的罷工行動已經取消，但周二的罷工行動會如期展開。機場發言人表示：「我們會繼續協商，希望可以停止罷工的行動。」另外，英國航空公司的機師早前亦大比數同意罷工，但工會表示會待與公司協商後，才會決定罷工安排。