不滿調整薪酬　Deliveroo送餐員巴黎集會抗議

法國的送餐服務「戶戶送」（Deliveroo）公司近日調整送餐員的薪酬，令運送距離較遠的送餐員得益，運送距離較近的收費減少。此措施引起部分送餐員不滿，在巴黎發起集會示威，並計劃舉行全國罷工行動。



與Deliveroo合作的送餐員上月29日收到電郵通知，稱公司最新制訂以每程計算工資，翌日生效。據悉，此前送餐員的收入一直以時薪、距離和鬥快計算，今次改變令短程送餐員收入隨之下降，有時在鬥快送餐中只賺取到3歐元（約26港元）。



Deliveroo發言人表示，公司就送餐費用進一步投資和開拓市場，對送餐員是好消息，大部分人將提高收入。 巴黎自僱送貨員工會「Clap 75」創始人之一的皮莫，則批評新措施導致部分送餐員收入減半。他們送餐每程平均收入為4.5歐元（約39港元），自此後只有2.7歐元（約23.5港元）。



一些送餐員已先後在全國多個城市抗議，包括南部尼斯和圖盧茲、東部比桑松、中部圖爾等，上周六（3日）晚上在巴黎共和廣場場集會示威。他們同時發動下周全國罷工，包括在西南部波爾多、里蒙和西北部南特。



駐法國記者呂靜儀報道