史上首次　2漢挑戰駕駛二戰經典戰機環球飛行

英國兩名飛行愛好者周一（5日）將駕駛英國二戰最具代表性戰機「噴火戰機」（Spitfire），從西薩塞克斯郡奇徹思特起飛，展開史上首次的環球飛行之旅。他們形容噴火戰機象徵人性的自由，希望藉行動向製造該型號飛機的人致敬，啟發世人珍惜自由。他們計劃在未來4個月飛越30個國家、合共4.35萬公里，完成壯舉。



58歲的布魯克斯（Steve Brooks）及45歲的瓊斯（Matt Jones）將輪流執飛今次環球飛行挑戰的主角、擁有73年機齡的噴火戰機。該機於二戰時參與過51個戰鬥任務，之後一直存放於一間博物館，直至2017年才拆卸、檢查、清潔及重新安裝了全機8萬件零件，戰機翻新後機身銀色閃閃發亮，周一將再次翱翔。



戰機會於奇徹思特附近的古活（Goodwood）出發，然後向北飛往蘇格蘭，經法羅群島、冰島首都雷克雅未克、格陵蘭及加拿大北部橫越大西洋，再飛往北美洲、亞洲、中東及歐洲，期間會飛越多個著名景點，包括中國萬里長城、加拿大國會、美國大峽谷、金門大橋、自由神像、日本富士山，以及部分位於希臘和埃及的世界古代七大奇迹等，預計今年12月8日返回古活。



率先執飛的布魯克斯是成功駕駛直升機由北極飛到南極的第一人，他受訪時形容坐於噴火戰機駕駛艙感覺極好，就像駕駛一輛經典汽車，它有真正的靈魂。他亦坦言駕駛戰機有難度，因為戰機始終已老舊。