廢70年自治權　新德里直接管治查謨與喀什米爾邦

印度與巴基斯坦關係持續緊張之際，印度中央政府為了加強控制邊境，周一（5日）宣布廢除實行70年的《370法案》，剝奪以回教徒佔大多數的查謨與喀什米爾邦自治權。巴基斯坦外交部譴責印度單方面的行動是非法，又指該邦是國際承認的主權爭議地區，強調將採取任何反制措施。



印度內政部長沙哈（Amit Shah）在國會表示，總統柯文德已簽署法令廢除《370法案》，憲法將適用於查謨與喀什米爾邦。沙哈又指，中央政府決定將該邦劃分為兩個聯邦屬地（Union Territories），其中查謨與喀什米爾仍擁有立法機構，而拉達克則直接由中央管治。



大批印軍士兵日前進駐斯利那加等地及切斷網絡，拘捕查謨與喀什米爾邦前首席部長穆夫提（Mehbooba Mufti）等人。穆夫提批評中央的決定是非法及違憲，並形容是印度民主最黑暗的一天。根據《370法案》，外地人嚴禁在查謨與喀什米爾邦購買土地及永久定居。



隨着局勢進一步緊張，印度周日在東部奧里薩邦成功試射快速反應防空導彈（QRSAM），該導彈的射程覆蓋25至公里，並配有防干擾裝置，可突破敵方的防衞。有俄羅斯傳媒透露，印度將大量採購俄製的R-27中程空對空導彈。