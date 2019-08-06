18個月內11人自殺　頂尖學府推新招挽救學生

被譽為英國最頂尖大學之一的英國布里斯托爾大學，近年接連發生學生抑鬱、自殺等事件，其中在過去短短18個月內，竟有11名學生自殺身亡，引起輿論關注。有見及此，校方近日啟動預防自殺計劃，並開始使用「緊急聯繫系統」，希望可提前開導受困擾學生，防止他們走上絕路。據報校方已先後提醒了36名學生的家長，表明對其子女的心理健康感到擔憂。



英國傳媒周一（5日）報道，由於學生頻頻自殺的問題，布里斯托爾大學近日面臨學生「未有提供必要幫助」的指控；有見及忘，校方已實施預防自殺計劃；按照計劃要求，學生在學年開始時，需要簽署同意書，同意校方有權向他們的家長的指定聯繫人匯報他們的精神狀況和其他緊急情況。據報目前校內約22,500名學生中，有約94%學生已簽署。



另外，校方目前已啟動「緊急聯繫系統」，以應付學生出現的突發狀況，包括自殺內的嚴重身體傷害、失聯、疾病以及精神健康問題等。該校學生服務中心主任馬克·艾姆斯表示，過往校方一般等到家長表態後，才會介入；而推行此計劃的重心，就是要減少嚴重傷害和挽救生命；校方希望學生面對困境時，學校能第一時間知曉，並提供支持和幫助。



據報道，早在該校學生本．默里去年5月自殺時，其父母已提出實施「緊急聯繫系統」的要求。默里在自殺前，曾向校方表明自己在精神上飽受煎熬，但他仍因學業問題被開除；但他未有告知父母，且在父母面前表現正常。他的父母相信，如校方及早告知默里的精神狀況，悲劇便不會發生。



目前，英國不少大學均十分關注學生的心理健康，而英國政府亦把每年的5月13日至19日，定為「心理健康意識周」，希望引起國民對心理健康的關注；而民間亦陸續出現不同的關注心理健康的社會組織及慈善團體。