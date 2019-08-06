年度禁毒報告：檢破紀錄30噸毒品　估計市值逾50億澳元

澳洲執法部門周二（6日）發布報告指，警方在2017至2018年度破獲11.2萬宗毒品案，檢獲破紀錄30.6噸毒品，包括冰毒、大麻、可卡因及海洛英等，估計市值高達50億澳元（約266億港元）。在過去10年中，澳洲全國檢獲的毒品總重量增加逾130%，反映毒品的黑市經濟不容小覤。



內政部轄下的刑事情報委員會（ACIC）發表第16份年度《非法毒品數據報告》，顯示前年至去年期間，平均17.5分鐘檢獲至少1公斤毒品，每4分鐘有1人因涉及毒品罪行被捕，查獲的毒品重量較對上一個年度增加59%。



報告指，警方檢獲逾5000公斤的冰毒及安非他命類毒品，其中安非他命達2952公斤。雖然破獲的安非他命毒品案數目有所下降，但檢獲的重量創下第二高紀錄。冰毒主要來自北美洲及東南亞，它仍是最多人吸食的毒品，估計每年消耗近10噸。以重量而言，逾60%的安非他命由海路偷運入澳洲，但警員查獲的空運毒品案中，逾87%與安非他命有關。



報告亦指，執法人員偵破的大麻毒品案急增466%，創下過去10年新高。即使起出的可卡因重量由2016至2017年度的4623公斤，減至1970公斤，但相關毒品案超過5000宗，逾4300人被捕，代表吸食可卡因的人數不斷增加。



至於毒品來源地方面，美國仍是最主要的輸出國家，毒販亦從泰國、馬來西亞、加拿大及中國等國偷運毒品入澳洲。ACIC指，以發現的案件為例，可卡因主要來自美國、墨西哥、英國、中國及香港等，但來自南非的可卡因重量則是最多。



ACIC禁毒部門負責人尼爾森（Shane Neilson）表示，有組織犯罪集團把大批毒品偷運入境，毒害澳洲社會。他強調將加強與哥倫比亞、中國的執法部門合作，堵塞跨國運毒路線。