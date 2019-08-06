誤判化石藏博物館30年　學者再研究發現新品種恐龍

隨着科技愈來愈進步，過去錯過的研究不時都能重見天日。南非一種恐龍的化石被誤識別為早侏羅紀時期的恐龍大椎龍（Massospondylus），並收藏在博物館中近30年，直至近日重新研究，竟發現化石屬於一種全新的恐龍品種。



外媒周一（5日）報道，該批骨頭在1978年在南非出土，被收藏在南非金山大學藏品中。直至英國倫敦自然史博物館聯同金山大學重新研究頭骨及骨頭。恐龍研究員巴雷特（Paul Barrett）指，他的同事數年來一直注視該化石，總覺得是異常的例子。研究團隊透過比對其他大椎龍的化石，最終確認並非屬大椎龍品種。



研究員團隊發現該化石很多地方，如頭顱外貌、頭骨形狀等，都完全屬另一種恐龍。他們推斷這種新發現的恐龍約長3米，會進吃植物和小動物，而且外形厚實、有細長的脖子和四四方方的頭。新品種被命名為「Ngwevu intloko」，即科薩語灰色頭骨的意思，亦是向南非傳統致敬。研究結果有助科學家更了解三疊紀和侏羅紀的過渡，相信當時有更複雜的生態系統。