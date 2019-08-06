欲入皇冠賭場被查身份證　NBA球星稱遭種族歸納

效力美國NBA費城76人的澳洲籃球員施蒙斯（Ben Simmons），周一（5日）聲稱與數名朋友到墨爾本的皇冠賭場時，遭保安查身份證及拒絕入內，只有其白人朋友在無檢查的情況下獲放行。施蒙斯事後在社交網炮轟被種族歸納，皇冠賭場否認。



23歲的施蒙斯在Instagram上載短片，稱賭場保安要求他及另兩名朋友出示身份證，又不讓他們入場，他說：「我認為這是瘋狂，惟一沒被檢查就可入內的是這位白人。」有記者質疑施蒙斯的說法，指他當時穿着迷彩褲，違反皇冠賭場衣着要求，才被拒於門外。不過施蒙斯回應指，其白人朋友當時都是穿迷彩褲。



皇冠賭場周二（6日）否認事件，指賭場沒有歧視顧客，保安要求施蒙斯及其朋友出示身份證是因他們看來年輕，內部指引規定保安須檢查任何疑似未夠25歲人士的身份證，以確保符合18歲以下人士不准入場的法律。賭場發言人又指，施蒙斯一行人出示證件後獲放行。



施蒙斯現已刪除上述影片，但其後在Twitter再談此事，他指感覺自己被孤立，沒有人喜歡這樣，他說：「我非常熱衷於追求平等，即使會引起爭拗，我都會發聲。」